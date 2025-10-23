Rund 50 Menschen protestierten am Donnerstagabend gegen eine Veranstaltung mit AfD-Rechtsaußen Björn Höcke in Stadtlengsfeld.
Stadtlengsfeld Dutzende Menschen protestieren gegen Auftritt von AfD-Chef Höcke
Heiko Matz 23.10.2025 - 22:51 Uhr
Mit Transparenten und Sprechchören machten die Demonstranten ihrem Unmut Luft. Höcke kam trotzdem zur Veranstaltung durch – per Hintertür.
Rund 50 Menschen protestierten am Donnerstagabend gegen eine Veranstaltung mit AfD-Rechtsaußen Björn Höcke in Stadtlengsfeld.