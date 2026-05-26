Auch der eine oder andere unübliche Kirchgänger fand am Pfingstsonntag den Weg in die Stadtkirche St. Peter. Während vor allem Besucher älteren Semesters an den Bänken Platz nahmen, mischten sich vereinzelt auch jüngere Gesichter unter die Gemeinde. Sie alle hörten eine Predigt, in der Pfarrer Johannes Heinrich den Blick zunächst in die Ferne richtete: Er zeigte sich erfreut über die weltweite Entwicklung des Christentums. „Im Iran und in Teilen Afrikas ist es die am stärksten wachsende Religion“, betonte er, fügte jedoch direkt hinzu: „Bei uns sieht das anders aus.“ Damit spielte Heinrich auf die Situation in Deutschland an, wo die Mitgliederzahlen der Kirchen seit Jahren rückläufig sind und die Austritte kontinuierlich steigen.