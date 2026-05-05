Stadtkirche: Posaunenchor feiert Jubiläum

Der Meininger Posaunenchor begeht im Mai sein 75. Jubiläum mit einem musikalischen Festwochenende in der Meininger Stadtkirche. Das Programm umfasst ein Festkonzert am Samstag sowie einen Festgottesdienst mit Gastchören am Sonntag.
Der Meininger Posaunenchor feiert an diesem Wochenende sein 75-jähriges Bestehen. Alle sind eingeladen.
Der Meininger Posaunenchor begeht im Mai sein 75. Jubiläum mit einem musikalischen Festwochenende in der Meininger Stadtkirche. Das Programm umfasst ein Festkonzert am Samstag sowie einen Festgottesdienst mit Gastchören am Sonntag.
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Den Auftakt bildet das Festkonzert am Samstag, 9. Mai, um 18 Uhr unter Leitung von Landesposaunenwart Matthias Schmeiß. Die musikalische Bandbreite reicht von Werken der Alten Musik, darunter Kompositionen von Bach und Händel, bis hin zu modernen Klängen aus den Bereichen Swing und Klezmer, etwa von Dieter Wendel und Michael Schütz. Das Ensemble präsentiert damit einen Querschnitt durch die vielfältige Posaunenchorliteratur der vergangenen Jahrzehnte.
Am Sonntag, 10. Mai, wird das Jubiläum um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst fortgesetzt. Hierbei wirken verschiedene Gastchöre aus der Region mit, darunter Bläser aus Zella-Mehlis und Hildburghausen sowie der Posaunenchor Mittendrin. Die gemeinsame Ausgestaltung unterstreicht die regionale Vernetzung der kirchenmusikalischen Arbeit.
Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.