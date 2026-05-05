Stadtkirche: Posaunenchor feiert Jubiläum

Festkonzert am Samstag

Den Auftakt bildet das Festkonzert am Samstag, 9. Mai, um 18 Uhr unter Leitung von Landesposaunenwart Matthias Schmeiß. Die musikalische Bandbreite reicht von Werken der Alten Musik, darunter Kompositionen von Bach und Händel, bis hin zu modernen Klängen aus den Bereichen Swing und Klezmer, etwa von Dieter Wendel und Michael Schütz. Das Ensemble präsentiert damit einen Querschnitt durch die vielfältige Posaunenchorliteratur der vergangenen Jahrzehnte.