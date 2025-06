Die evangelische Stadtkirche auf dem Meininger Marktplatz ist ein ortsbildprägendes Bauwerk – das wichtigste überhaupt, wie Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) betont. „Die Kirche ist das Gebäude, das unsere Stadt am meisten prägt“, sagte er am Freitagmorgen auf dem Marktplatz. Neben dem Stadtoberhaupt versammelte sich auf Initiative der einheimischen Landtagsabgeordneten Janine Merz (SPD) eine kleinere Abordnung, um die Kirche gemeinsam zu begehen und sich ein Bild vom Zustand des Gotteshauses zu verschaffen. Zur Gruppe gehörten der Oberkirchenrat André Demut, der Beauftragte der Evangelischen Kirche bei Landtag und Landesregierung in Thüringen, außerdem die Superintendentin Beate Marwede sowie die Pfarrer Tilman Krause und Aaron Laßmann-Rogge.