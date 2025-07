Julia Raasch, geboren 1997, begann ihre musikalische Ausbildung mit Klavier- und Orgelunterricht. Sie ist mehrfache Preisträgerin bei „Jugend musiziert“, unter anderem mit einem Bundespreis im Fach Orgel im Jahr 2015. Ihr A-Diplom in Kirchenmusik an der Hochschule für Musik in Weimar schloss sie mit Bestnoten ab. Ihre künstlerische Tätigkeit führte sie an bedeutende Orte im In- und Ausland. Zudem war sie Organistin an der Hildebrandt-Orgel in Naumburg St. Wenzel. Sie erhielt den Franz-Liszt-Preis 2020 für ihre künstlerischen Leistungen und ihr soziales Engagement.