Die Besucher,die am Sonntagabend in die Stadtkirche nach Gehren gekommen waren, gönnten sich gern die Auszeit im Adventsstress, die dort von „Katrin Reißner & Freunde“ angeboten wurde – mit einem Weihnachtskonzert, das sowohl neue als auch alte Weihnachtslieder umfasste. Matthias Schlenker, Vorstand des Fördervereins Schinkel Normalkirche e. V. Gehren, freute sich über die zahlreich erschienenen Gäste im Gotteshaus. Adventszeit, die Erwartung der Geburt des Christuskindes, und dann Weihnachten – beides sei eine besondere Zeit von Licht und Hoffnung, betonte er in seinen Begrüßungsworten.