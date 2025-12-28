Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass immer am ersten Weihnachtsfeiertag die Lauschaer Stadtkapelle zum Konzert in die Jugendstilkirche einlädt. Und man ist an diesem Tag stets gut beraten, wenn man rechtzeitig dort erscheint, denn die Plätze sind alljährlich sehr gut besetzt. Kein Wunder, ist es doch immer wieder ein fantastisches Erlebnis, bei dem sich die gastgebenden Musiker zudem Sänger aus dem Ort und manchmal auch aus der Umgebung als Unterstützung bei der Gestaltung des vielseitigen Programms zu Hilfe holen.