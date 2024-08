Manchmal ist es ein kleines, unscheinbares Foto, ein Brief oder einfach nur eine unzureichende Antwort auf eine Frage, die das Interesse an der eigenen Geschichte weckt. Oder an einer bisher fremden Person. Doch wer sich einmal mit der Ahnenforschung befasst, den lässt sie nicht mehr los. So ist es in den vergangenen zweieinhalb Monaten Ralf Gebauer ergangen. Auf der Suche nach einem Beitrag des Kirchenkreises zur 1150 Jahrfeier der Stadt Schmalkalden hat der Dekan zunächst mit einer Ausstellung über die Stadtkirche St. Georg geliebäugelt. Die spätgotische Hallenkirche, erbaut zwischen 1437 und 1509, ist seit vielen Jahrhunderten der Mittelpunkt von Schmalkalden, als Stätte des Gottesdienstes, der Stille und Anbetung, aber auch der Musik und spannender Debatten. Material und Fotos über das Gotteshaus Früher und Heute gibt es reichlich.