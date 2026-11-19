Mit einem Graffiti-Projekt beteiligen sich Zehntklässler aus Steinbach-Hallenberg an den Vorbereitungen zum 800. Stadtjubiläum im Jahr 2028. Das Großereignis geht auf die erste urkundliche Erwähnung der „Herren von Haldinberc“ im Jahr 1228 zurück. In zwei Jahren soll das groß gefeiert werden. Einen eigenen Beitrag dafür leisten jene Regelschüler der Stadt, die laut einer Stadtsprecherin die kahle Wand der Sporthalle in der Wolffstraße in den vergangenen Wochen mit mehreren Graffitis verschönert haben.