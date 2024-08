Der Schmalkalder Altmarkt verwandelte sich am Samstagabend in ein pulsierendes und tropisch-heißes Rock’n’Roll-Paradies, als die legendäre Spider Murphy Gang die große die Bühne betrat. Die Kultband aus München, die seit den 1980er Jahren für ihre mitreißende Mischung aus Rock’n’Roll und bayerischem Dialekt bekannt ist, lieferte eine fast zweistündige Show ab, die das Publikum von der ersten Sekunde an in ihren Bann zog. Die Fans – vor allem die älteren Semester – waren in Feierlaune und erwarteten sehnsüchtig den Auftritt der Münchner Kultband. Der eine oder andere Konzertbesucher trug ein T-Shirt mit dem markanten Logo der Spider Murphy Gang.