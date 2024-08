1150 Jahre. Die neuntägigen Festivitäten zum runden Geburtstag der Fachwerk- und Hochschulstadt Schmalkalden haben am Wochenende begonnen – mit dem Eintreffen der Zeitenwanderer, einem grandiosen Konzert der Musikschule Schmalkalden in der Stadtkirche St. Georg, der Ehrenamtsgala in der Viba Nougat-Welt, dem Sport-, Spiel- und Kinderfest, Ballon-Glühen und Höhenfeuerwerk im Viba Park, dem dreitägigen Tattoo-Event in der Totenhofkirche sowie dem Bauernmarkt und Bahnhofsfest in Wernshausen am Sonntag. Tausende Schmalkalder und Gäste ließen sich bei Kaiserwetter am Samstag und Schmuddelwetter am Sonntag von der Livemusik, dem Staraufgebot auf der großen Bühne und klangvollen Chören mitreißen und feierten bis in die Nachtstunden hinein.