Und zwar nicht nur in der Regionalgeschichte, sondern in der Weltgeschichte. Das jedenfalls möchte die Sonderausstellung der Stiftung Friedenstein zeigen. Das barocke Residenzschloss ist das Wahrzeichen der Stadt. Anlass für die Sonderausstellung „Gotha genial?! Geistesblitze und Dauerbrenner aus 1250 Jahren“ ist das Stadtjubiläum. Gotha feiert derzeit mit einem Festjahr seinen 1250 Geburtstag und gehört damit zu den ältesten Orten in Thüringen.