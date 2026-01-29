Als sich Suhl vor zwei Jahren im Zuge einer neuen Imagekampagne von der selbsterklärten Wohlfühlstadt hin zur „Heimat für Macher“ bewegte, stieß das nicht nur auf Beifall. Vor allem die Tatsache, dass die „Heimat für Macher“ schon von vornherein etwa die Hälfte der Einwohner – nämlich die Mädchen und Frauen – ausgrenze, sorgte für Verstimmung. Nun wirft Frank Keiner, Fraktionschef der Freien Wähler/Grüne im Suhler Stadtrat, einen neuen Hut in den Ring. Er möchte nach dem Vorbild Oberhofs und vieler anderer bekannter Städte den Schriftzug „I Y Suhl“ in großen Lettern anfertigen und im Stadtzentrum aufstellen lassen. Um das künftige Oberzentrum Südthüringen voranzubringen, könnten in den einzelnen Lettern zudem die anderen drei Mitgliedsstädte Erwähnung finden oder die vier Stadtwappen hinzugefügt werden.