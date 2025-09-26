Familie, Freunde, Wegbegleiter aus Kommunen, Verbänden, Politik, Gesellschaft und Organisationen nahmen am Freitag Abschied von Altlandrat Lutz-Rainer Senglaub. Sein Tod hinterlässt eine Lücke, verspüren schon jetzt die Anwesenden in der Stadtkirche St. Marien. Hier hielt Pfarrer Hansgünter Reichelt die Trauerrede trotz seines Ruhestandes seit vergangenem Jahr. Dass Orgelmusik den Trauergottesdienst bereicherte, galt dem Bezug des Verstorbenen zu dieser Musik, die er oft gehört hat und die ihm viel bedeutete, weiß der Pfarrer.