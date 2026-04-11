Der dramatische Einwohnerrückgang sprengt die Finanzplanung von Römhild. Die Aufgaben bleiben, die Einnahmen schrumpfen. Bürgermeister Heiko Bartholomäus warnt offen: „Die Finanzierung aller städtischen Aufgaben wird immer wackeliger“. Der Stadtrat konnte sich gut vorbereiten. Der 225 Seiten starke Haushaltsplan lag den Stadträten laut Bürgermeister früh vor, intensive Beratungen liefen bereits im Haupt- und Finanzausschuss. In der Sitzung erläuterte Kämmerin Lissy Carl-Schumann die Zahlen erneut.