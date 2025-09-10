 
Stadtgrün in Schmalkalden Jeder gefällte Baum wird ersetzt

Umfangreiche Baumfäll- und Pflegemaßnahmen im Stadtgebiet von Schmalkalden werfen Fragen auf. Antworten kommen aus dem Rathaus.

 
1
Von der Pappel im Helenenweg ist nur der Stumpf übriggeblieben. Hier war Gefahr in Verzug. Foto: Michael Bauroth

Nicht nur in Großstädten zählt jeder Baum. Auch in Kleinstädten wie Schmalkalden sind die Menschen hoch sensibel, wenn in ihrem Wohngebiet Bäume gefällt werden. Gefällt werden müssen, wie Anfang dieses Monats. Das Rathaus spricht von „wichtigen Baumfäll- und Pflegemaßnahmen“, die vorgenommen werden mussten, nicht zuletzt, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Gleichzeitig setze die Stadt weiterhin auf ein grünes und lebenswertes Umfeld und sorge mit umfangreichen Ersatzpflanzungen für einen nachhaltigen Ausgleich, unterstreicht Bürgermeister Thomas Kaminski.

Gefährdete Bäume entfernt – Sicherheit hat Vorrang

Besonders auffällig war die Fällung einer rund 70 Jahre alten Pappel am Helenenweg. Anwohner wie Eva Schwarz bedauern den Verlust. Jeden Herbst hätten sich dort abends Massen von Vögeln, vermutlich Krähen, niedergelassen, bevor sie sich in wärmere Gegenden aufgemacht haben, schrieb die Schmalkalderin an die Redaktion. „Das war ein Gezwitscher, ich habe das immer mit viel Freude verfolgt.“

Der Baum habe massive Schäden am Wurzelwerk und im Kronenbereich aufgewiesen, erläutert der städtische Baumschutzbeauftragte Nikolas Floßmann. Die Pappel hatte bereits Teile der Krone abgeworfen und angrenzende Gebäude, Spielplätze, Straßen und Parkplätze gefährdet. Im Falle eines Sturmes hätte sie umstürzen können – eine ernste Bedrohung, sagt Floßmann. Im Laufe des nächsten Jahres sollen Ersatzpflanzungen als Ausgleichsmaßnahme auf der betroffenen Grünfläche erfolgen.

Auf dem Gelände der Kindertagesstätte „Aue-Knirpse“ musste nach der zweiten Baumkontrolle die bereits vorgeschädigte Winterlinde entfernt werden. Fäulnisschäden, ein deutlicher Harzfluss am Stamm-Fuß sowie starke Witterungsschäden hatten zu einem fortschreitenden Absterben der Linde geführt. Zum Schutz der Kinder und Mitarbeitenden war ein sofortiges Handeln erforderlich, betont der Fachmann. Auch hier wird bald ein neuer Baum wachsen.

Pflegemaßnahmen entlang von Wegen und Straßen

Neben den Fällungen gab es auch umfangreiche, vorbereitende Rückschnitte: Entlang des Siechenrasens und dem Welgerstal kam es zu vorbereitenden Schnittmaßnahmen am städtischen Baumbestand. Im unteren Bereich mussten ein Ahorn sowie mehre Obstbäume gekürzt werden, im oberen Bereich mehrere Buchen.

Ziel der Maßnahme ist die verkehrstechnische Vorbereitung für einen Schwerlasttransport, der am Montagabend, 15. September, gegen 19 Uhr, einen Hochbehälter zum Ende des Welgerstales liefert. Gebaut von der Firma Kunststoff-Systemtechnik in Oranienbaum-Wörlitz bei Dessau-Roßlau wird der Transport etwa 250 Kilometer unterwegs sein, bevor er an Ort und Stelle eintrifft. Der Hochbehälter ist elf Meter lang, hat einen Durchmesser von zirka 3,5 Meter und fasst 2 mal 15 Kubikmeter Wasser, teilt die Gewas auf Nachfrage mit. Versorgt mit Trink- und Nutzwasser wird damit der obere Teil des Welgerstales und das Gebiet Über dem Welgerstal.

In diesem Zusammenhang erinnert die Stadtverwaltung die Anwohnerinnen und Anwohner der Sandgasse, Am Siechenrasen und Welgerstal noch einmal daran, ihre Fahrzeuge nicht am Straßenrand zu parken, damit der Transport ungehindert durchfahren werden kann.

Auch am Grasberg waren die Baumpfleger unterwegs. Im mittleren Kronenbereich einer Buche hingen Starkastausbrüche, die in den Verkehrsraum auszubrechen drohten. Während der Räumung wurde an dem Baum eine Kronenpflege sowie eine Einkürzung an den überhängenden Kronenteilen durchgeführt, sagt Floßmann. In diesem Zeitraum musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Für jeden gefällten Baum werden neue gepflanzt

Wichtig ist der Stadtverwaltung, dass jede Fällung durch neue Pflanzungen ausgeglichen wird. „Es wird nicht nur gefällt – für jeden entfernten Baum setzen wir drei bis vier neue Bäume“, sagt Bürgermeister Kaminski.

Allein seit 2023 wurden laut Nikolas Floßmann 30 Bäume und zusätzlich 556 Sträucher und Zierpflanzen gepflanzt. Davon profitierte unter anderem Möckers, wo der Hang für das Dorfgemeinschaftshaus neu begrünt worden ist. Dazu kamen verschiedene Bäume, welche von Gudrun Sickert und ihrem Team angepflanzt wurden. Wie An der Bahn in Weidebrunn, wo die Stadt Pflanzplätze bereitstellt. Die Schmalkalderin engagiert sich seit vielen Jahren für starke Bäume in der Stadt.

In Niederschmalkalden wurde in diesem Jahr mit der Grundschule Wernshausen eine Amerikanische Roteiche gepflanzt, welche den Zusammenhalt der Bürger zwischen Wernshausen und Niederschmalkalden symbolisieren soll. Sie steht an der Kirche in Niederschmalkalden. Dieser schöne Baum ist zu jeder Jahreszeit eine eindrucksvolle Erscheinung. Die Amerikanische Roteiche beeindruckt im Herbst mit ihren orange- bis glutroten Blättern. Ein herbstliches Feuerwerk der Extraklasse, schwärmen Baumliebhaber. Eine ähnliche Roteiche wurde im Park hinter dem Rathaus in Wernshausen gepflanzt. Die Schüler hatten die zwei Bäume bei den Waldjugendspielen gewonnen, den zwei Orten zu Verfügung gestellt und gemeinsam eingepflanzt.

Ebenfalls in diesem Jahr wurde eine Tanne in der Nähe der Kirche Niederschmalkalden gepflanzt, unter Leitung von Ortsbürgermeister Fabian Amborn. Anwohner hatten den Baum gestiftet und gemeinsam in die Erde gebracht.

Die Stadt Schmalkalden verfolgt eine klare Linie: Einerseits wird die Sicherheit im öffentlichen Raum konsequent gewährleistet, andererseits wird großer Wert auf die Pflege und Vermehrung des städtischen Grüns gelegt. „Jeder Eingriff schafft auch Platz für Neues“, betonen Bürgermeister und Baumschutzbeauftragter – und genau dieses Neue soll Schmalkalden auf lange Sicht noch grüner und lebenswerter machen.

