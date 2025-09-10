Stadtgrün in Schmalkalden: Jeder gefällte Baum wird ersetzt

In Niederschmalkalden wurde in diesem Jahr mit der Grundschule Wernshausen eine Amerikanische Roteiche gepflanzt, welche den Zusammenhalt der Bürger zwischen Wernshausen und Niederschmalkalden symbolisieren soll. Sie steht an der Kirche in Niederschmalkalden. Dieser schöne Baum ist zu jeder Jahreszeit eine eindrucksvolle Erscheinung. Die Amerikanische Roteiche beeindruckt im Herbst mit ihren orange- bis glutroten Blättern. Ein herbstliches Feuerwerk der Extraklasse, schwärmen Baumliebhaber. Eine ähnliche Roteiche wurde im Park hinter dem Rathaus in Wernshausen gepflanzt. Die Schüler hatten die zwei Bäume bei den Waldjugendspielen gewonnen, den zwei Orten zu Verfügung gestellt und gemeinsam eingepflanzt.

Ebenfalls in diesem Jahr wurde eine Tanne in der Nähe der Kirche Niederschmalkalden gepflanzt, unter Leitung von Ortsbürgermeister Fabian Amborn. Anwohner hatten den Baum gestiftet und gemeinsam in die Erde gebracht.

Die Stadt Schmalkalden verfolgt eine klare Linie: Einerseits wird die Sicherheit im öffentlichen Raum konsequent gewährleistet, andererseits wird großer Wert auf die Pflege und Vermehrung des städtischen Grüns gelegt. „Jeder Eingriff schafft auch Platz für Neues“, betonen Bürgermeister und Baumschutzbeauftragter – und genau dieses Neue soll Schmalkalden auf lange Sicht noch grüner und lebenswerter machen.

