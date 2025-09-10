Stadtgrün in Schmalkalden: Jeder gefällte Baum wird ersetzt

Nicht nur in Großstädten zählt jeder Baum. Auch in Kleinstädten wie Schmalkalden sind die Menschen hoch sensibel, wenn in ihrem Wohngebiet Bäume gefällt werden. Gefällt werden müssen, wie Anfang dieses Monats. Das Rathaus spricht von „wichtigen Baumfäll- und Pflegemaßnahmen“, die vorgenommen werden mussten, nicht zuletzt, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Gleichzeitig setze die Stadt weiterhin auf ein grünes und lebenswertes Umfeld und sorge mit umfangreichen Ersatzpflanzungen für einen nachhaltigen Ausgleich, unterstreicht Bürgermeister Thomas Kaminski.