Stadtgestaltung: Thüringer Innenstädte sollen wieder lebendiger werden

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Innenstädte haben in den vergangenen Jahren unter der Schließung vor allem kleiner Geschäfte und einer gewissen Uniformität bei Handels- und Gastronomieangeboten an Attraktivität verloren. Das Thüringer Aktionsbündnis "Innenstädte mit Zukunft" will gegensteuern und die Zentren gerade auch der kleineren Städte wieder lebendiger machen. Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) unterstützt die verschiedenen Aktionen des Bündnisses. Die neueste ist ein Fotowettbewerb, der Städte zwischen 5.000 und 50.000 Einwohnern ins Visier nimmt.