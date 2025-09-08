Die Stadtgestalter GmbH hat bei ihrer Premiere auf dem 33. Stadtfest eindrucksvoll gezeigt, wie viel frischer Wind in ihrer Arbeit steckt – die gemütliche Lounge auf dem Lutherplatz kam gut an und machte Lust auf mehr. Nun folgt die zweite große Veranstaltung: Unter dem Titel „Wein & Dine unter der Buche – Genuss, Unterhaltung und Markt der schönen Dinge“ verwandeln sie vom Freitag, 12. September, bis Sonntag, 14. September, den „Platz Fontaine“ in einen stimmungsvollen Genussgarten, verbunden mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie.