Schnell hatte Harald Weishaupt den Draht zu den Besuchern im Volkshaus gefunden. Der Moderator aus Halle weiß, wie man Ängste abbaut. Ängste, sich zu melden und vor einer größeren Schar von Zuhörern seine Meinung zu formulieren. Deshalb sein Konzept: An den runden Tischen mit jeweils bis zu acht Personen miteinander ins Gespräch kommen. Ein einfaches Thema war es ohnehin nicht – „Ein Friedensplan für Meiningen“. Was kann der einzelne schon dagegen tun, dass wieder Kriege in vielen Ländern der Welt die aktuellen Nachrichten bestimmen. Doch Schweigen und passives Zuschauen dürfte auch keine Lösung sein. Damit man sich später nicht fragen lassen muss: Was habt ihr eigentlich dagegen getan, dass sich bei dem aufkommenden Rechtsruck in der Gesellschaft die Geschichte von 1933 nicht wiederholt?