19. September 1925: Ein Mann schleppt einen schweren Rucksack mit Bratwürsten die Dreh hinauf zum Stadtberg. Es ist der Metzger und Gastwirt Karl Malsch. Mit 41 Jahren hat er sich einen Traum erfüllt. Er hat eine Almhütte am Stadtberg gebaut, die Malschenalm. Ein Ausflugslokal für alle. Man kann auch sein eigenes Essen mitbringen und Rast machen. Malsch ist ein Naturliebhaber, ein Bergfreund und ein Sammler von Altertümern. In der Malschenalm kann er all diese Vorlieben vereinen.