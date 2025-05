„Es läuft alles prima“, sagt Michaela Richter freudig. Sie steht am Freitagnachmittag mitten im erblühenden Ilmenauer Stadtgarten, um sie wuseln zahlreiche Besucher herum. Prima läuft es hier gleich im doppelten Sinne: Sowohl im Stadtgartenalltag als auch zum traditionellen Stadtgartenfest, das an diesem Tag steigt. Überall gibt es etwas zu entdecken: Ein Glücksrad, Bastelangebote, Schminken und Tattoos für Groß und Klein, thematische Naturstände der Kräuterfrauen und des Nabus, ein Basar... Bratwurstduft liegt in der Luft, auch für den süßen Zahn wird aufgetischt. Gut gelaunt schlendern die Besucher – Klein und Groß – umher, kommen miteinander ins Gespräch und schauen sich die liebevoll gestalteten Gartenparadiese an. Später will auch noch die Tanzgruppe der „Lawi“ auftreten.