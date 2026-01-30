Seit 1. Januar ist Joachim Hanf ehrenamtlicher Bürgermeister in Themar. Er hat zwar zuvor schon im Stadtrat mitgearbeitet, aber nun in Verantwortung, dass sei noch einmal eine ganz andere Sache. „Es ist quasi von Null auf Hundert losgegangen“, bekennt Joachim Hanf. Ein ehrenamtlicher Bürgermeister in einem Unterzentrum – das sei kein Zustand, findet er. „Dabei ist es ja egal, ob wir 200 Einwohner zu wenig haben. Es spielt sich doch alles für die Umgebung in unserer Stadt ab: Einkaufen, Ärzte, Schule, Verwaltung, aber behandelt werden wir wie ein kleines Dorf.“ Er würde es sich für Themar wünschen, dass die Stadt wieder einen hauptamtlichen Bürgermeister haben könnte, auch wenn er dann nicht mehr auf diesem Stuhl sitzen dürfte.