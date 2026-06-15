Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 war mit heißer Nadel gestrickt, gerade einmal 84 Euro blieben vom Verwaltungshaushalt übrig. Dieses Ergebnis nennt sich „freie Spitze“ und fließt in den Vermögenshaushalt, aus dem die Investitionen getätigt werden. Weniger Einnahmen, dafür aber höhere Ausgaben belasteten die Stadtkasse. Sorge bereiteten die steigenden Personalkosten, weshalb die CDU/FDP-Fraktion die Streichung von zehn Reserve-Personalstellen forderte und mit Unterstützung aus den Fraktionen BSW und AfD durchsetzte.