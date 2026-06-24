Ein ruhiges Händchen und ein scharfes Auge waren gefragt: Am 12. und 13. Juni lud die Schützengesellschaft Meiningen e. V. zum traditionellen Pokalschießen um den Stadtfestpokal auf die Schießsportanlage im Stiefelsgraben ein. In den Disziplinen Kleinkaliber-Gewehr, Kleinkaliber-Pistole sowie Bogenschießen konnten sich sowohl aktive Schützen als auch Gäste miteinander messen – selbstverständlich in getrennten Wertungsklassen. Für die besten Seniorenschützen in den KK-Disziplinen winkte darüber hinaus der begehrte Pokal des Bürgermeisters.