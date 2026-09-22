Stadtfeste: Höhlerfest mit Riesen-Festumzug und Drohnen-Show

Dargestellt wird etwa die Entstehung des Geraer Brauwesens, oder auch die Geschichte der Straßenbahn Geras anhand eines historischen Modells, das mit einem Tieflader transportiert wird. Etwa drei Stunden lang werden die Teilnehmer in historischen Fahrzeugen und aufwendigen Kostümen durch die Innenstadt ziehen. Viele Mitwirkende sind ehrenamtlich dabei, heißt es aus der Verwaltung.