Stadtfeste: Höhlerfest mit Riesen-Festumzug und Drohnen-Show

Gera (dpa/th) - Rund 1.000 Mitwirkende haben sich für den traditionellen historischen Festumzug zum Höhlerfest in Gera angekündigt. In 14 Bildern wollen diese am Sonntag die Geschichte Geras zeigen, wie die Stadtverwaltung mitteilte.
Drohnen-Show, Feuerwerk und ein historischer Festumzug: Gera feiert beim Höhlerfest mit besonderen Highlights und öffnet selten zugängliche Orte für Besucher.
Gera (dpa/th) - Rund 1.000 Mitwirkende haben sich für den traditionellen historischen Festumzug zum Höhlerfest in Gera angekündigt. In 14 Bildern wollen diese am Sonntag die Geschichte Geras zeigen, wie die Stadtverwaltung mitteilte.
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Dargestellt wird etwa die Entstehung des Geraer Brauwesens, oder auch die Geschichte der Straßenbahn Geras anhand eines historischen Modells, das mit einem Tieflader transportiert wird. Etwa drei Stunden lang werden die Teilnehmer in historischen Fahrzeugen und aufwendigen Kostümen durch die Innenstadt ziehen. Viele Mitwirkende sind ehrenamtlich dabei, heißt es aus der Verwaltung.
Geras Höhlerfest zählt zu den größten Stadtfesten Ostthüringens. Live-Musik, Mittelalterlager, Essensstände und vor allem Fassbier locken dort jährlich die Besucher. Gefeiert werden dieses Jahr auch 789 Jahre Gera – 1237 wurde Gera das Stadtrecht verliehen. Weitere Höhepunkte sind am Freitagabend eine Drohnen-Show am Himmel und am Samstag ein Laser- und Feuerwerk-Spektakel.
"Höhler" sind die künstlich angelegten Keller unterhalb Geras, die einst der Lagerung von Bier dienten. Zum Fest werden auch Führungen durch Höhler angeboten, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind.