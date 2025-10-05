Dass er beim diesjährigen Stadtfest, das Mitte September in Zella-Mehlis gefeiert wurde, am Mikrofon landen würde, hatte Bürgermeister Torsten Widder nicht geplant, gesteht er. Doch beim Umzug der Vereine am Freitagabend war seine Unterstützung gefragt. Denn Moderator Jürgen Dietz, der die Umzugsteilnehmer gruppenweise vorstellte, habe besser vorbereitet sein können, kritisiert Stadtrat Alexander Marr (Freie Wähler) in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Es habe nicht nur etliche Versprecher gegeben. Dass beim Zella-Mehliser Rennrodelclub beispielsweise Weltmeister mitliefen, hätte der Moderator ohne Zwischenruf des Bürgermeisters gar nicht erwähnt, merkt Alexander Marr kritisch an. Über manche Formulierung des Moderators habe er auch schmunzeln müssen, gesteht der Ausschussvorsitzende André Schedler (Freie Wähler).