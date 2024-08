Der Ausflug zum Stadtfest wird für die Stammgäste so wie der Einkauf im umgeräumten Supermarkt: Alles ist etwas anders, aber vieles noch da, nur an anderer Stelle. Die Besucher können sicher sein: Die traditionellen Angebote wird es auch in diesem Jahr geben, anderes ist neu und einiges wird an einem neuen Ort zu finden sein. So gilt es in diesem Jahr das Festgelände auf und rund um den Karl-Liebknecht-Platz neu zu entdecken. Das ist der Gedanke hinter der Planung des 33. Ruppertusmarktes. „Wir wollen beim Aufbau des Festgeländes mal was Neues ausprobieren und natürlich für die Besucher verbessern, sodass es logischer ist“, erklärt Tina Heyder, Fachdienstleiterin Stadtmarketing und Bürgerbeteiligung.