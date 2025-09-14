Das diesjährige Stadtfest werden Diana und Sebastian wohl ihr Leben lang nicht mehr vergessen. Am Samstag marschiert das verlobte Paar mit zwei Rollatoren über das Festgelände rund um den Karl-Liebknecht-Platz. Sie versuchen Süßigkeiten, Schnaps und allerhand Kleinkram an den Mann zu bringen. Jeder gesammelte Euro geht in die Flitterwochenkasse. „Wir wollen auf die Malediven fliegen“, erzählen das Paar, das am kommenden Freitag heiraten wird. Den Junggesellenabschied gemeinsam auf dem Stadtfest zu feiern, sei eine Idee ihrer Freunde gewesen. Ein guter Plan, immerhin finden sie hier Hunderte potenzielle Käufer.