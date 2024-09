Stadtfest Zella-Mehlis: Einblicke in die Museen und hinter die Kulissen

Anlässlich des 33. Stadtfestes in Zella-Mehlis, auch Ruppertusmarkt genannt, sind das Stadtmuseum in der Beschußanstalt und das Technikmuseum Gesenkschmiede am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr geöffnet. Außerdem erwartet das Heimatmuseum im historischen Benshäuser Vierseithof am Sonntag ab 10 Uhr interessierte Besucher, denn an diesem Tag findet außerdem der Tag des offenen Denkmals statt. Der Eintritt ist an diesen Tagen in allen drei Museen frei, lädt Lothar Schreier, Leiter der Museen, ein.