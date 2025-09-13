Was für ein Gewusel: Beim traditionellen Umzug der Zella-Mehliser und Benshäuser Vereine ist am Freitagabend richtig was los gewesen. Gut 600 Teilnehmer stark war der diesjährige Tross, der die Teilnehmer vom Rathaus zum Festzelt auf den Karl-Liebknecht-Platz führte. Am Abend hatte DJ Chris Turn die Partymeute im Griff und ließ das Festzelt bis Mitternacht beben. So richtig wollte ihn das Publikum nicht gehen lassen und rief lange nach Zugaben.