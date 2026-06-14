Klar doch, Petrus und Frau Holle haben einen Deal – nach dem Regenschauer-Wetter-Test am Freitagabend darf Klärchen am Samstag über Meiningen ordentlich auf die Stadtfest-Gäste scheinen. Beste Voraussetzungen für tolle Stimmung. Die kommt natürlich nicht nur vom Wetter. Das Stadtfestprogramm – wohlgemerkt bei freiem Eintritt – bieten vom Vormittag bis in die frühen Sonntagmorgen-Stunden wirklich für jeden Geschmack das perfekte Angebot.