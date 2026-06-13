Meiningen beweist an diesem Wochenende eindrucksvoll, wie man trotz wechselhaften Wetters richtig feiert. Schon am Freitagabend füllten sich die Straßen, besonders rund um die Ecke Georgstraße/Ludwig‑Chronegk‑Straße. Dort sorgten die EastSideBoyz für ein volles Haus – und für Bässe, die nicht nur die Feiernden begeisterten. Die direkten Anwohner dürften weniger erfreut gewesen sein, denn die Soundwellen lösten sogar die Alarmanlage eines geparkten Autos aus.