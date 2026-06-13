Meiningen beweist an diesem Wochenende eindrucksvoll, wie man trotz wechselhaften Wetters richtig feiert. Schon am Freitagabend füllten sich die Straßen, besonders rund um die Ecke Georgstraße/Ludwig‑Chronegk‑Straße. Dort sorgten die EastSideBoyz für ein volles Haus – und für Bässe, die nicht nur die Feiernden begeisterten. Die direkten Anwohner dürften weniger erfreut gewesen sein, denn die Soundwellen lösten sogar die Alarmanlage eines geparkten Autos aus.
Stadtfest Meiningen Laut und draußen
Ralph W. Meyer und Roland Abé 13.06.2026 - 11:13 Uhr