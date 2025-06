Sonntag: Redaktion zum Anfassen in der Poststraße

Am Sonntag öffnet die Redaktion ihre Türen für alle Neugierigen: Von 14 bis 18 Uhr können Interessierte die neuen Räume in der Poststraße 31 erkunden. Neben spannenden Einblicken in die journalistische Arbeit warten zahlreiche Mitmachaktionen auf große und kleine Gäste. Kinder können sich bunte Haarsträhnen flechten lassen, am Maltisch kreativ werden oder das Spielmobil entdecken. Ein besonderes Highlight: die Möglichkeit, eine persönliche Titelseite mit eigenem Foto zu gestalten – ein einzigartiges Erinnerungsstück an das Stadtfest. Zusätzlich steht das Team für Fragen rund ums E-Paper zur Verfügung.