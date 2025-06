Mitten in den Vorbereitungen zum Stadtfest in Heldburg hatte Bürgermeister Christopher Other Besuch eines Rekordmannes. „Deutschlands bekanntester Pilger, Maik John aus Mühlhausen, war auf Durchreise zu Gast in unserer Stadt, und wie viele andere Bürgermeisterkollegen habe auch ich ihn auf das Herzlichste begrüßt“, sagte Other. John ist an einem Stück fast zehn Jahre durch ganz Europa gepilgert und hat dabei mehr als 41 000 Kilometer zurückgelegt. „Hut ab vor dieser Leistung und weiterhin einen guten Weg“, sagte der Bürgermeister. Am Freitag war es aber noch längst nicht so warm wie am Wochenende zum Stadtfest mit Temperaturen über der 30 Grad-Marke.