Auf den ersten Blick ist Jessie Morgenroth nicht die Art Mensch, die sofort auffällt. Wer mit der 26-Jährigen in der Ilmenauer Lokalredaktion von Freies Wort und Insüdthüringen.de zusammenarbeitet, beschreibt sie als ruhig, zurückhaltend, fast schon unscheinbar. Eine, die ihren Job macht, ohne viel Aufhebens um die eigene Person zu veranstalten. Wenn überhaupt etwas heraussticht, dann ihre langen, rötlichen Haare.