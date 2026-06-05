Mit viel Trubel und prominenter Unterstützung ist am Freitagabend die 32. Auflage des Ilmenauer Altstadtfestes gestartet. Noch vor der offiziellen Eröffnung zog es zahlreiche Besucher auf den Marktplatz: Dort gaben die Olympiasiegerinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina eine Autogrammstunde. Zahlreiche Ilmenauer standen Schlange, um von „ihrer“ Dajana und ihrer Doppelsitzer-Partnerin eine Unterschrift zu ergattern.
Stadtfest Ilmenau Alle wollen ein Autogramm von „ihrer“ Dajana
Danny Scheler-Stöhr 05.06.2026 - 19:46 Uhr