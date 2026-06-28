Das Bad Salzunger Stadtfest geht irgendwie nur extrem: Regen, Kälte – oder eben brütende Hitze. Auch in diesem Jahr zeigte sich das Wetter von seiner kompromisslosen Seite. Drei Tage lang wurde die Innenstadt zur Hitze-Meile. Doch eines hat sich einmal mehr bewiesen: Die Bad Salzunger und ihre Gäste lassen sich davon nicht abhalten. Selbst am Samstagabend, als die Temperaturen noch immer bei schweißtreibenden 30 Grad lagen, strömten Hunderte in die Stadt.