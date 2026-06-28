Das Bad Salzunger Stadtfest geht irgendwie nur extrem: Regen, Kälte – oder eben brütende Hitze. Auch in diesem Jahr zeigte sich das Wetter von seiner kompromisslosen Seite. Drei Tage lang wurde die Innenstadt zur Hitze-Meile. Doch eines hat sich einmal mehr bewiesen: Die Bad Salzunger und ihre Gäste lassen sich davon nicht abhalten. Selbst am Samstagabend, als die Temperaturen noch immer bei schweißtreibenden 30 Grad lagen, strömten Hunderte in die Stadt.
Stadtfest Bad Salzungen Hitze-Party mit noch heißeren Beats
Susanne Möller 28.06.2026 - 12:00 Uhr