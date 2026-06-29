Die enorme Hitze hat den Organisatoren des Bad Salzunger Stadtfestes am Sonntag ordentlich zu schaffen gemacht. Dabei hatte man sich gerade für den Familientag mit freiem Eintritt einiges einfallen lassen. Doch bei Temperaturen jenseits der Schmerzgrenze zog es viele dann doch lieber ins kühle Wohnzimmer als auf den Markt, die Nappe oder an den „Haunschen Hof“. Für die Vereine und Organisationen, die mit viel Engagement Kinderangebote auf die Beine gestellt hatten, war das zwar nachvollziehbar – aber natürlich auch enttäuschend.