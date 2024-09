Der Asphalt ist heiß, die Sonne brennt. Mal wieder steht der Staffellauf der Schulen auf dem Programm des Zella-Mehliser Stadtfestes. Knapp 480 Meter ist die Runde lang, die die Schüler zu absolvieren haben. Erst waren die Grundschüler am Zug. Die Grundschule Friedrich Schiller sicherte sich in der ersten Staffel Platz eins und zwei. Die dritte Stufe des Podiums ging an die Konkurrenz der Grundschule aus Benshausen. In der zweiten Runde waren die Fünft- und Sechstklässler an der Reihe. Dominiert hat dabei das Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium, das der Lutherschule nahezu davon lief. Alle Podiumsplätze gingen an die Gymnasiasten. Soweit die Platzierungen. Aber was passiert auf einer Stadtfest-Runde überhaupt?