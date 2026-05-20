Mit einer Unterschriftensammlung, die am Dienstag im Suhler Steinweg startete, wollen sich die Freien Wähler Suhl für den Erhalt des Parkplatzes in der Bahnhofstraße gegenüber des IHK-Gebäudes einsetzen. Sowohl Innenstadthändler als auch ältere Bürger, die darauf angewiesen sind, mit dem Auto in die Stadt zu fahren und einen an der Fußgängerzone gelegenen Parkplatz zu finden, plädierten für einen Erhalt der rege genutzten Parkplätze, sagte Ex-Stadträtin Ingrid Ehrhardt.