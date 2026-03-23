Suhl steht ein weiteres Kapitel Stadtentwicklung bevor: Der sogenannte Schlauchgarten, ein Relikt aus der indus-triellen Blütezeit der Region, soll in Teilen abgerissen werden. Der einst bedeutende Standort lokaler Industrie ist heute vor allem durch seine teilweise stark verfallenen Fa-brikgebäude geprägt. Zerbrochene Fenster, bröckelnde Fassaden, halb eingefallene und mit Folie notdürftig abgedeckte Dächer, aus der Fassade fallende Backsteine und überwucherte Freiflächen vermitteln seit langem ein Bild des Verfalls – ein Zustand, der nicht nur Anwohnern ein Dorn im Auge ist, sondern auch die Verantwortlichen der Stadt umtreibt. Schließlich stellen die alten Gebäude ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, hinter vorgehaltener Hand spricht manch einer gar von einer tickenden Zeitbombe.