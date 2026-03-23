Der Brand des leerstehenden Hauses in der Haindorfsgasse 14 im Januar 2024 hätte fast zu einer Katastrophe geführt. Ein technischer Defekt im Bereich der Elektroverkabelung – so das Ergebnis polizeilicher Ermittlungen – hatte das Feuer ausgelöst. Zum Glück konnte die Feuerwehr Schmalkalden Schlimmeres verhindern. Insbesondere ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäude. Der Sachschaden wurde auf 80.000 Euro beziffert.
Stadtentwicklung Stadt Schmalkalden kauft Brandhaus
Susann Schönewald 23.03.2026 - 06:00 Uhr