﻿Der Brand des leerstehenden Hauses in der Haindorfsgasse 14 im Januar 2024 hätte fast zu einer Katastrophe geführt. Ein technischer Defekt im Bereich der Elektroverkabelung – so das Ergebnis polizeilicher Ermittlungen – hatte das Feuer ausgelöst. Zum Glück konnte die Feuerwehr Schmalkalden Schlimmeres verhindern. Insbesondere ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäude. Der Sachschaden wurde auf 80.000 Euro beziffert.