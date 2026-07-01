Stadtentwicklung: Stadt Fulda kauft Ex-Fabrikgelände – neue Jobs im Blick

Fulda (dpa/lhe) - Neun Monate nach der Schließung des Goodyear-Reifenwerks in Fulda hat die Stadt den Kauf des Areals unter Dach und Fach gebracht. Das Unternehmen und die Stadt haben eine notarielle Vereinbarung über den Kauf des ehemaligen Firmenareals und einer angrenzenden Parkfläche beschlossen, wie der Magistrat mitteilte. Zu Details wurde Stillschweigen vereinbart. Die Stadt hatte im März ihr gesetzliches Vorkaufsrecht geltend gemacht.