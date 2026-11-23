Bereits im vergangenen Jahr waren die sogenannten Schienen-Tage von Horb am Neckar nach Meiningen in die Dampflok-Erlebniswelt verlegt worden. Offenbar hatte dieser Ortswechsel bei den Teilnehmern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Denn auch in diesem Jahr fiel die Wahl erneut auf die Theaterstadt. Auf dem Programm standen Besichtigungen der Werkstätten der Süd-Thüringen-Bahn (STB) sowie zwei Tage mit Fachvorträgen und Diskussionen rund um den Schienenverkehr. Da die Dampflok-Erlebniswelt diesmal nicht zur Verfügung stand, fanden die Veranstaltungen im Langen Bau in Dreißigacker statt.