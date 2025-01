Stadtentwicklung qua Kultur: Ein Viertel Jahrhundert Kulturhauptstadt - Weimars Bilanz

Kulturprojekt für Verständigung: West Eastern Divan

Bleibend ist auch ein international noch immer viel beachtetes Projekt: Der Dirigent Daniel Barenboim und der inzwischen verstorbenen Kulturtheoretiker Edward Said leiteten damals einen Workshop mit israelischen, palästinensischen und anderen arabischen Musikerinnen und Musiker. Das so entstandene West Eastern Divan Orchestra spielte auch 25 Jahre nach seiner Gründung in Weimar zuletzt mehrere Konzerte im vom Krieg in Nahost geprägten Jahr 2024.