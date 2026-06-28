Stadtentwicklung Probewohn-Projekt in Görlitz endet - Was die Forscher sagen

Görlitz (dpa/sn) - Forschen und Leben in Görlitz: Um Personal aus aller Welt in Deutschlands östlichste Großstadt zu locken, hat das Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA) gemeinsam mit der städtischen Wohnungsgesellschaft "KommWohnen Service" ein Probewohnen organisiert. Das Probewohnen, das zugleich von DZA und dem Leibnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung wissenschaftlich begleitet wird, läuft seit Mai 2025 und endet Mitte Juni 2026. Drei möblierte Wohnungen - zwei Drei-Raum-Wohnungen und eine Zwei-Raum-Wohnung - standen DZA-Beschäftigten dort mietfrei zur Verfügung, lediglich die Nebenkosten mussten sie selbst tragen.