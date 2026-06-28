Stadtentwicklung Probewohn-Projekt in Görlitz endet - Was die Forscher sagen

Milliardenschweres Forschungszentrum soll Wertschöpfung bringen

Das Probewohnen sei vor allem ein sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt: "Unser Job ist im Grunde zu schauen, wie eine Einrichtung der Spitzenforschung mit den Lebenswelten der Menschen in einer ländlich geprägten, zum Teil innovationsfernen Region in Verbindung stehen kann – und wie beide Seiten voneinander profitieren", sagt Heer. Die Forschenden wollten verstehen, was die Region anbieten müsse, um exzellente Fachkräfte dauerhaft zu gewinnen. Bis 2038 will das DZA etwa 1.000 Menschen beschäftigen. Etwa ein Drittel soll wissenschaftlich arbeiten, zwei Drittel in wissenschaftsnahen Bereichen - von IT und Verwaltung bis zu Technik und Handwerk.