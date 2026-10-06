﻿Was braucht eine Stadt, um für die Zukunft gerüstet zu sein? Wie lässt sich Digitalisierung mit Klimaschutz verbinden? Und wie können Städte trotz demografischer und wirtschaftlicher Veränderungen lebenswert und für Investoren attraktiv bleiben? Mit diesen Fragen beschäftigte sich am Montag ein hochkarätig besetztes Podium auf der Expo Real in München – und Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski saß mittendrin.