Noch ist auf dem Pulverrasen nichts von Steilkurven, Wellen und kleinen Hügeln zu sehen. Doch das Projekt, das vor einiger Zeit noch eher eine Idee war, wird konkreter. Die Stadt Meiningen hält am Standort fest, die künftigen Nutzer haben ihre Wünsche eingebracht und die nächsten Planungsschritte stehen an. Das Ziel nennt Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) inzwischen ziemlich klar: „Wir planen, dass wir nächstes Jahr in die bauliche Realisierung kommen.“ Heißt: 2027 soll der Pumptrack auf dem Pulverrasen gebaut werden.