In der Bewertung des Erfolgs der Hildburghäuser Stadtlinie herrscht eine gewisse Diskrepanz zwischen ÖPNV-Beauftragtem und Stadtrat. Felix Meyer, der sich im Landratsamt hauptamtlich mit der Organisation des ÖPNV auseinandersetzt, ist vorsichtig optimistisch und verweist auf deutlich bessere Zahlen, als man sie sich zu Beginn der Einführung vorgestellt hatte. Auf der anderen Seite verhehlen einige Stadträte ihre Enttäuschung nicht, dass für das Geld, dass die Stadt bereitstellen muss, eine bessere Auslastung erwartet worden sei.