Endlich hat sie sich mal wieder blicken lassen! In der Suhler Stadtbücherei sind am Freitag alle 120 Karten im Handumdrehen verkauft, als Schauspielerin Anke Siefken, alias Oma Bergmann, zu ihrer aktuellen Buchlesung angekündigt wird Allerdings ist der Name Buchlesung noch zeitgemäß für das, was da in der unteren Etage des Lesewürfels abgeht? Auf alle Fälle hat das Team der Suhler Stadtbücherei wieder für ein unvergessliches Erlebnis gesorgt und bewiesen: Literatur und Lesen sind alles andere, als nur für sich allein in Büchern zu schmökern. Die Mischung aus Text, Vortragsweise und Körpersprache garantiert einen unterhaltsamen und witzigen Nachmittag, bei dem die Lachmuskeln mal wieder so richtig trainiert werden.